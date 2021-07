Code sulle autostrade e traffico bloccato in zona aeroporto

Diversi i casi di veicoli in avaria che creano problemi alla viabilità autostradale. A Sestri la Polizia locale “gioca a tetris” coi veicoli per tentare di sbrogliare il gomitolo della viabilità in tilt

A10: code causa veicolo in avaria nel tratto compreso tra Genova Pegli e Innesto A26 in direzione Ventimiglia; Code causa veicolo in avaria nel tratto compreso tra Arenzano e Innesto A26 in direzione Genova; code causa veicolo in avaria nel tratto compreso tra Innesto A10 e Masone in direzione Gravellona Toce.

In A7: traffico rallentato nel tratto compreso tra Innesto A7 Milano Genova e Genova Est in direzione Rosignano. Coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

In A12: traffico Rallentato tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est; coda in entrata a Chiavari per incidente.

Foto di Nico Cadosh

