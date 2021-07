Si rovescia un Tir, traffico bloccato tra Varazze e Arenzano – LE FOTO

Per ora ci sono 3 km di coda

L’incidente è avvenuto alle 7.45 tra i caselli di Varazze e Arenzano, chilometro 22, in direzione Genova.

Sul posto i soccorsi inviati dal 110 e portati dalla Croce Rossa di Varazze. Coinvolto e ferito solo il camionista che, per fortuna, non è grave. È stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Evangelico/San Carlo di Voltri.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Il mezzo è di traverso sulle 3 corsie. Libera quella di emergenza, al momento chiusa per i soccorsi.







