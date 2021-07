Anche oggi città bloccata a causa dell’imbarco traghetti. Paralisi totale dell’elicoidale

Ancora non si sono trovate (e forse nemmeno cercate) soluzioni per questo problema che da anni e anni affligge la città e che negli ultimi tempi è più sentito a causa delle criticità sulle autostrade. Inoltre: coda di 11 km sulla A10

Blocco totale della viabilità zona elicoidale, in città. A causa blocco del casello Genova-Ovest, la Società Autostrade fa uscire i veicoli diretti verso il centro città al casello di Genova-Aeroporto e sulla strada Guido Rossa.

Per ora il problema dell’imbarco traghetti resta irrisolto e paralizza ogni volta la viabilità cittadina, oltre a pesare sulle autostrade già in condizioni critiche. Non si registrano, però, iniziative per tentare di risolvere il problema. Il Terminal Sech si limita a rifiutare le responsabilità e a chiedere partecipazioni per un software di programmazione e prenotazione degli accessi. Gli altri soggetti coinvolti tacciono. La città ne paga le conseguenze.

La situazione del traffico alle 9:50

Sulla A10: coda di 11 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Coda di 5 km tra Celle Ligure e Arenzano per incidente (il camion ribaltato). Coda di 3 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

Sulla A12: coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova est per veicolo in avaria; coda in uscita a Genova est provenendo da Genova per traffico intenso; coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso.







