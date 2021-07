Via Piave, Esselunga+bagnanti: il comune converte 39 posteggi sola azzurra in blu area

Lo avevano chiesto i residenti. Diminuiscono i posti a rotazione

Per venire incontro alla richieste dei residenti che lamentavano carenza di posti auto, Genova Parcheggi ha trasformato 39 stalli dell’Isola Azzurra di via Piave in altrettanti parcheggi Blu Area per residenti. L’intera zona è spesso interessata da un grande afflusso di autovetture in cerca di un parcheggio soprattutto nel periodo della stagione balneare.

La presenza di una nuova realtà commerciale, poi, ha reso in alcuni momenti la ricerca di un posto auto più complicato. Da qui la decisione da parte dell’Amministrazione di venire incontro alle richieste dei residenti.

«Non si tratta di penalizzare chi vuole parcheggiare temporaneamente in via Piave – dice l’assessore ai trasporti e mobilità integrata Matteo Campora – ma di modificare il rapporto tra i posti a rotazione e quelli destinati ai residenti, per evitare la sosta disordinata soprattutto nella stagione balneare alla quale si aggiunge la presenza di un nuovo polo commerciale, che in alcuni momenti ha acuito l’endemica carenza di parcheggi della zona. La trasformazione di 39 stalli da Isola Azzurra in Blue Area è un primo passo per dare sollievo ai problemi segnalati dagli abitanti».

«La società – ha detto l’amministratore unico di Genova Parcheggi Santiago Vacca – su richiesta dall’amministrazione, ha elaborato una soluzione che va incontro alle esigenze della cittadinanza che risiede nella prossimità di via Piave e che ha l’abbonamento per la Blu Area. Sono stati conservati 30 stalli in Isola Azzurra in pagamento in prossimità ed a servizio delle attività balneari».

