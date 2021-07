Sei gli ospiti sfollati, nessuno è rimasto ferito o intossicato. In salvo anche il personale

Incendio, questo pomeriggio, in una residenza sanitaria per anziani a Rezzoaglio, in Val d’Aveto. La struttura è stata evacuata e gli ospiti sono stati sistemati a cura del Comune. Il rogo è divampato nel locale tecnico. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estinto l’incendio e ora indagano sull’origine

