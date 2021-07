Spruzza spray al peperoncino, inseguito e “arrestato” dai controllori Amt

È successo questo pomeriggio alla fermata di via Canevari. Il sindacato Or.S.A. Trasporti Autoferro Tpl: «Da tempo chiediamo più tutela durante questo tipo di verifica con ausilio di agenti di Polizia locale, ma registriamo ancora una volta un silenzio… deludente»

Questo pomeriggio, durante lo svolgimento di una verifica intensiva di Amt, presso la fermata di Via Canevari, un uomo, senza apparente motivo, inizialmente aggrediva un ragazzo, prima verbalmente poi spruzzandogli in faccia lo spray al peperoncino. I controllori cercando di calmare la situazione venivano aggrediti anch’essi con lo spray. Nasceva un inseguimento che terminava dopo poche centinaia di metri, nonostante la forte opposizione dell’uomo. Con l’arrivo della Polizia di Stato il soggetto veniva accompagnato in Questura e il ragazzo aggredito accompagnato al San Martino per le cure del caso. «Esposti sempre a situazioni borderline grazie alla loro prontezza i Verificatori Amt hanno contribuito ad assicurare alla giustizia l’aggressore – dicono alla segreteria Or.S.A. Trasporti Autoferro Tpl Genova -. Da tempo chiediamo più tutela durante questo tipo di verifica con ausilio di agenti di Polizia locale, ma registriamo ancora una volta un silenzio… deludente».

In copertina: foto d’archivio

