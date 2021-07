Crolla scala interna della palazzina di tre piani. I Vvf, evacuano i residenti con scale interne

Fortunatamente nessuno stava transitando sulle scale. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia locale

La squadra di Rapallo ha oggi dovuto provvedere all’intera evacuazione di un condominio in via San Benedetto. A causa del crollo dell’intera scala interna della palazzina di tre piani, tutti gli occupanti si sono trovati bloccati nelle proprie abitazioni. I Vigili del fuoco hanno posto la scala italiana in facciata e, facendo sicura dall’alto, hanno via via accompagnato a terra gli inquilini. Sul posto sono giunti il Sindaco di Rapallo con il personale tecnico, i Carabinieri, la Polizia locale ex una squadra in rinforzo da Genova.

