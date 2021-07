Meteo Limet: fine settimana prettamente estivo. Temperature in aumento

Situazione: Situazione: Alta pressione e bel tempo per tutto il fine settimana in Liguria. Nubi in aumento lunedì

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: sabato 10 luglio 2021

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: Bel tempo su tutta la regione. Da segnalare solo un modesto aumento della nuvolosità cumuliforme nelle aree interne nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

Venti: Deboli in regime di brezza

Mari: Quasi calmo o poco mosso

Temperature: In lieve aumento

Costa: min +19/22°C, max +26/29°C

Interno: min +12/16°C, max +24/29°C

