Contratto da 11.700 euro per 9 mesi di “media relation” per il Consiglio comunale e il presidente Bertorello

Si moltiplicano gli addetti alle relazioni con la stampa del Comune. Questa volta tocca a Valentina Massa che da Primocanale passa alle dipendenze del Comune dove si occuperà, tra le altre cose, di «realizzare, coordinare e controllare le attività di comunicazione anche multimediale riguardanti la Presidenza del Consiglio comunale e l’organo consiliare attraverso il sito internet istituzionale, i siti tematici e i canali web social del Comune»

In principio erano Rosalba Maccagno e Mauro Corda che in due bastavano a sindaco di turno, giunta e consiglio comunale e i giornalisti erano più che soddisfatti del rapporto. Parliamo di oltre 30 anni fa. Nel frattempo sono stati inventati i social e gli addetti alle pubbliche relazioni a Palazzo Tursi si sono magicamente moltiplicati, dilatando, ovviamente, anche la relativa spesa pubblica. A dir la verità, il boom si è avuto con questa giunta. La figura di “portavoce del sindaco” è stata inventata alcuni cicli amministrativi fa, ma di quella di “media relation” per Presidente e Consiglio comunale non s’era mai sentita la mancanza. Fino a stamattina.

I 9 mesi del contratto sono calcolati fino alle nuove elezioni. Il compenso è di 11.700 euro.

