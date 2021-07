I pompieri l’hanno sollevata con l’argano a mano e hanno riportato in strada la vettura

Stamane i Vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti a Camogli, in via Bana. L’autista di una autovettura, per cause da accertarsi, ha perso il controllo ed è uscito fuori strada rimanendo in bilico. Lo stesso è riuscito ad uscire incolume. Grazie ad un argano manuale, la squadra VF è riuscita a riportare in strada la vettura.

