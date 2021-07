Targa contraffatta per passare nelle corsie bus evitando sanzioni, proprietario denunciato dalla Pl

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Si tratta di una Bmw 320 I

Aveva contraffatto entrambe le targhe della sua Bmw 320 I e transitava nelle corsie riservate ai mezzi pubblici pensando così di sottrarsi alla sanzione. L’escamotage è stato però scoperto dal reparto Giudiziaria della polizia locale. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Anche le targhe contraffatte sono state poste sotto sequestro. L’escamotage era stato usato per almeno tre volte. L’autovettura risultava anche non in regola con la revisione e per questo il proprietario è stato sanzionato.

