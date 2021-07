Cade dalla finestra dal secondo piano, bimbo di 5 anni al Gaslini. È in coma

Il piccolo, trasportato dall’Elisoccorso, è stato ricoverato nella Terapia intensiva dell’ospedale pediatrico

Questa mattina alle ore 9.00 circa un’ambulanza ha trasportato al Gaslini dall’aeroporto di Genova, dove era atterrato in elicottero, un bambino di 5 anni in coma. Il paziente è ricoverato presso la U.O. Terapia Intensiva in condizioni gravissime. Sono in corso le attività diagnostiche per definire l’estensione delle lesioni, la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell’incidente è stata riferita caduta dalla finestra della sua abitazione al secondo piano, in una località in provincia di La Spezia.

