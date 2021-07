Rapinatore non rispetta il divieto di dimora, arrestato dalla Polizia locale nei vicoli

Già arrestato per rapina impropria a Pegli dalla Polizia locale e oggetto di divieto di dimora viene stato trovato in giro in centro e finisce a Marassi. Il 37enne è stato rintracciato questa notte in via Canneto il lungo

L’uomo, un cittadino georgiano di 37 anni senza fissa dimora, era stato arrestato dalla Polizia locale per rapina impropria a Pegli il 26 maggio scorso. Al processo per direttissima gli era stato imposto il divieto di dimora a Genova, che lui non ha rispettato, tanto che è stato trovato da una pattuglia del nucleo Reati predatori dell’Unità territoriale Centro della stessa Polizia locale nella zona centrale della città. Per questo, gli operatori avevano chiesto e ottenuto dall’Autorità Giudiziaria un aggravamento della misura disposta che non era stata rispettata. Sono, quindi, andati a cercarlo nei posti che era solito frequentare, la zona di Prà e il centro storico. Proprio nella città vecchia, in via Canneto il Curto, lo hanno trovato ieri sera. Il trentasettenne è stato arrestato e portato direttamente al carcere di Marassi.