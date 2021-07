Somministrati Culmv, rinnovo semestrale del contratto. Verso la stabilizzazione

Si è concluso nella tarda serata di ieri il confronto tra le categorie dei somministrati e quelle dei trasporti aderenti a Cgil Cisl Uil con il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, per la proroga dei contratti dei 95 lavoratori della Culmv in somministrazione, che da ieri hanno il contratto scaduto

«Le parti – dicono i sindacati – hanno condiviso l’opportunità di individuare nel Piano Organico Porto il provvedimento per procedere ad una valutazione complessiva delle prospettive del lavoro portuale e dei lavoratori interinali. La rilevanza sociale di questi 95 lavoratori portuali necessita di una veloce stabilizzazione perché sono tra le figure professionali che garantiscono adeguati livelli di flessibilità e specializzazione in presenza di particolari condizioni operative. A questo scopo, e sentita la Società Intempo, l’azienda di somministrazione, è stato definito un accordo tra Filt Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltep e Culmv, per un accordo semestrale per i 95 lavoratori interinali articolato in due fasi contrattuali di cui la prima per il periodo luglio/novembre su 26 giornate e la seconda per il solo mese di dicembre basato su un numero di giornate da definire.

«Le parti – concludono i sindacati – hanno comunque concordato di accelerare il confronto già avviato con le altre istituzioni cittadine volto a individuare una stabilizzazione presso altri soggetti della portualità o delle istituzioni per una quota di lavoratori interinali. A tal fine entro la metà di luglio sarà convocato un primo tavolo istituzionale».