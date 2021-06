Inaugurato il nuovo laboratorio analisi Asl3 all’ex Celesia a Rivarolo

Tempo di lettura stimato: 5 minuti

Qui convergeranno gli esami provenienti dai 46 centri prelievo territoriali, una media giornaliera di 18.000

«Il nuovo Hub gestisce in rete gli spoke degli Ospedali Villa Scassi, Micone, Gallino, il Laboratorio di Tossicologia analitica di Arenzano e tutti i point of care testing (punti di diagnostica decentrata) territoriali/distrettuali in situ e domiciliari per offrire un unico sistema di processazione e refertazione territoriale più rapido, efficiente, tecnologicamente avanzato e vicino al cittadino» dicono alla Asl 3.

Mille quattrocento metri quadrati completamente ristrutturati, una media giornaliera di 18.000 esami da processare (destinati ad aumentare con l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia e la riduzione dei tempi di prelievo oggi previsti) per un totale di oltre 6.600.000 esami all’anno e oltre 900.000 cittadini serviti. Ecco alcuni dei numeri che caratterizzano il più complesso e importante laboratorio di analisi presente in Liguria. «Una realtà, già completamente operativa, che grazie alla nuova organizzazione potrà garantire risposte ancora più rapide a fronte di un importante efficientamento del sistema» proseguono alla Asl.

Alla visita, che si è svolta a fine mattinata, ha partecipato il presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti, che ha dichiarato: «Questo centro, dove verranno elaborate le analisi provenienti da 46 centri e che avrà una importante funzione formativa, rappresenta un potenziamento strutturale del sistema della Asl3, in particolare di questa parte della città, il Ponente, un’area su cui dovremo lavorare a lungo nei prossimi anni con la Azienda sanitaria della Città metropolitana. Non è un caso l’inaugurazione arrivi mentre si sta lavorando alla Casa della Salute della Valpolcevera, altro rafforzamento della sanità di questa valle che per troppo tempo è rimasta sotto attenzionata: stiamo correndo ai ripari in tempi molto rapidi. A livello più ampio, stiamo lavorando in funzione post Covid: il mese di luglio sarà interamente dedicato alla riprogrammazione e soprattutto all’aumento di tutte le prestazioni sia di tipo diagnostico, di cura e operatorie, con un grande piano di ripartenza della nostra sanità che abbatta le liste di attesa»

«Abbiamo deciso – spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 – di centralizzare ulteriormente l’offerta diagnostica di laboratorio ottimizzando le attività svolte in precedenza a Villa Scassi e presso l’Ospedale Micone di Sestri Ponente, dove, così come al Gallino, sarà presente un laboratorio destinato alla gestione delle urgenze dei due presidi e a svolgere eventuali funzioni di back up operativo dell’Hub. La nuova organizzazione è funzionale alla processazione rapida di tutti gli esami provenienti dai nostri 46 centri prelievo dislocati sul territorio e contestualmente mette in rete ogni sito diagnostico operativo a livello ospedaliero, distrettuale e domiciliare del territorio di ASL3. Contestualmente è attiva e viva la collaborazione con i medici di medicina generale e pediatri al fine di poter implementare, presso le aggregazioni funzionali territoriali, analoghe diagnostiche sempre più decentrate e vicino alle persone rendendo la diagnostica di specie più facile e fruibile anche in tempi di particolari criticità organizzative come la pandemia da Covid».

Con questa nuova attivazione si conclude l’opera di efficientamento della rete diagnostica aziendale di laboratorio. Si tratta di una operazione logistica e organizzativa che offre alla città un consolidamento in efficienza delle attività diagnostiche oggi presenti sul territorio di ASL3, con possibilità di ulteriori ottimizzazioni di area, che valorizza contestualmente la sede dell’ex Ospedale Celesia, oggetto di una progressiva riqualificazione. «Storica struttura della Valpolcevera – aggiunge Bottaro – nella quale crediamo e che rappresenta e rappresenterà sempre più un importante tassello della rete sociosanitaria che avrà nella Casa della Comunità della Valpolcevera e della Vallescrivia di Bolzaneto il fulcro operativo Socio Sanitario della Valle»

Il laboratorio centrale Asl3, diretto dal dott. Antonino Spitaleri, è suddiviso in tre blocchi, ubicati al piano -1 della struttura di via Pierino Negrotto Cambiaso: nel Blocco A sono presenti l’accettazione e lo smistamento campioni, l’attività preanalitica, la Chimica Clinica, la Virologia, l’Ematologia e la Coagulazione; nel Blocco B sono ospitate Immunometria, Autoimmunità, Urine e Screening Oncologico del carcinoma del colon retto; nel Blocco C trovano infine spazio Microbiologia, Biologia Molecolare, Sierologia e Virologia, Elettroforesi, oltre ai locali di Segreteria, alla sala riunioni e alla Direzione.

Tra i punti di forza della nuova struttura: l’implementazione della diagnostica microbiologica in biologia molecolare, che consente di eseguire tamponi molecolari covid con uno strumento nuovo altamente performante, e la microbiologia; la diagnostica di 1° e 2° livello patologie dell’emostasi (patologie coagulative del sangue); la diagnostica di 1° livello delle emoglobinopatie; la citofluorimetria di 1° livello (tecnica con cui, ad esempio, viene realizzato l’esame della tipizzazione linfocitaria); la gestione e controllo centralizzato dei Point of Care Testing (POCT) Aziendali; la diagnosi di 1° livello nell’ambito dello screening del carcinoma del colon retto.

Importanti anche i risvolti sulla formazione del personale: la sede del Celesia è collegata alla scuola di specializzazione di microbiologia e virologia dell’Università di Genova per medici e biologi ed è sede di tirocinio per il corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

I NUMERI DEL LABORATORIO ANALISI ASL3

1400 mq (esclusi spogliatoi e area ristoro) superficie totale nuova sede

18 mila esami processati al giorno

46 Sedi di prelievo collegate

6.600.000 esami annui

oltre 900.000 utenti annui serviti

10 dirigenti tra medici e biologi

28 tecnici di laboratorio

2 operatori sociosanitari

1 operatore CED

1 amministrativo