Musica rinascimentale, sold out il concerto a Palazzo Tursi

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione col Mibact in occasione della Festa Europea della Musica

Sold out per il concerto previsto per stasera alle 21 nel cortile di Palazzo Tursi, in occasione della Festa europea della musica.

«Il Comune di Genova partecipa alla Festa europea della musica con un proprio evento di grande pregio, realizzato in collaborazione col Mibac – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Il concerto Gioco di voci a Palazzo è dedicato alla letteratura vocale profana dell’Europa rinascimentale, il periodo in cui Genova era la Superba. Un mix di raffinati brani lirici e di composizioni ironiche e spiritose, che verranno eseguite dalla formazione vocale genovese Ring Around Quartet».

In caso di pioggia, il concerto si svolgerà nel Salone di Rappresentanza.