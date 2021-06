Ladro malestro rompe finestra e si ferisce a un braccio. Denunciato dai CC

Sorpreso mentre tentata di rubare in una casa, alla vista dei militari dell’Arma ha tentato di rifugiarsi nella casa di un conoscente dove i carabinieri sono andati a prelevarlo

A Savignone, ieri mattina, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha denunciato in stato di libertà per “tentato furto in abitazione” un 24 enne marocchino incensurato, in Italia senza fissa dimora. Durante la decorsa nottata lo straniero, in Valbrevenna località Nenno, dopo aver rotto il vetro della finestra di un’abitazione di proprietà di un 30 enne, si feriva ad un braccio nel tentativo di entrare nella stessa per commettere un furto. Alla vista dei carabinieri tentava di allontanarsi rifugiandosi presso l’abitazione di un suo conoscente dove è stato rintracciato, medicato e naturalmente denunciato.