“La Croce Rosa per il cuore di tutt*”, corsi informativi sulle manovre salvavita

Conoscere le manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare (Bls): un intervento tempestivo delimita la sottile linea tra la vita e la morte. La maggiore diffusione della loro conoscenza può davvero fare la differenza

Per questo gli “angeli rosa” organizzano una campagna di sensibilizzazione sulle manovre fondamentali Bls e di disostruzione delle vie aeree (Ovace) adulto e pediatriche. L’iniziativa si chiama “La Croce Rosa per il cuore di tutt*”

Chi fosse interessato può chiamare H24 il centralino della pubblica assistenza allo 010.7492247 per avere tutte le informazioni sul progetto e le date in cui si terranno le sessioni formative che si svolgeranno presso la sede di via Croce Rosa 2 nel rispetto delle normative anticovid in vigore.