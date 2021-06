Picchetto Si Cobas dei lavoratori Brt Bartolini in via Fratelli di Coronata

Dalle 21 anche i mezzi fuori dalla sede. Presenti i Carabinieri

I lavoratori della BRT Bartolini sono in presidio fuori dai cancelli del magazzino in via Fratelli di Coronata. La protesta è stata organizzata dal sindacato Si Cobas «Contro il rinnovo truffa del CCNL logistica dei confederali, la moltiplicazione dei subappalti, lo sblocco dei licenziamenti, per dire basta alle discriminazioni che gli iscritti al SI Cobas devono subire nello stabilimento Bartolini – spiega il sindacato sulla propria pagina Facebook -. In solidarietà ai licenziati della FedEx TNT di Piacenza, noi da qui non ci muoviamo!»