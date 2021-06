Meteo Limet, la stagione dell’afa. Condizioni di disagio fisiologico per il caldo

Situazione: promontorio nord-africano in quota sempre presente sul Mediterraneo occidentale determina prolungate condizioni di stabilità e clima generalmente afoso.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 16 giugno 2021

Avvisi: Condizioni di disagio fisiologico per caldo afoso in aumento.

Cielo e Fenomeni: a partire dalle prime ore del mattino nubi costiere si affacceranno a partire da levante in spostamento successivo verso ponente, sereno o poco nuvoloso nelle zone interne. Al pomeriggio, al contrario, ampie aperture lato costa e addensamenti cumuliformi concentrati nelle zone montuose, in particolare sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di Levante, dove non escludiamo anche isolato rovescio.

Venti: deboli o al più moderati da sud-est

Mari: poco mosso.

Temperature: in diminuzione le massime ma al tempo stesso umidità relativa in aumento. Condizioni di disagio per afa

Costa: min +20/23°C, max +25/28°C

Interno: min +13/17°C, max +24/29°C