Autostrade, code fino a 6 km. La situazione peggiore in A26

Forti disagi anche in A7 e A10 e A12 dove i chilometri di coda sono 4. La Situazione alle 10:15

A7: coda di 4 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla per lavori.

A10: coda di 4 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori; coda di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure per lavori; coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori; Coda di 1 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori.

A12: Coda di 4 km tra Genova Nervi e Recco per lavori; Coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per lavori.

A26: Coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; Coda di 6 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori