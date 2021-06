Una quindicina di stranieri a piedi sul viadotto all’altezza di Borzoli. Sono stati visti dagli automobilisti e segnalati. È intervenuta la Polstrada ed è stata inviata anche una safety car per evitare che i mezzi di passaggio li investissero

Non è ancora chiaro come siano finiti in autostrada e dove stessero andando. La Polizia li ha scortati alla prima piazzola di sosta per metterli in salvo e li ha poi recuperati. L’ipotesi è che siano stati scaricati da un camion arrivato in porto.