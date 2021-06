Meteo Limet: giornata in prevalenza serena

Situazione: Lieve ridimensionamento anticiclonico, ma con tempo comunque stabile.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 14 giugno 2021

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: Non si esclude qualche nube al mattino lungo le coste in rapido diradamento, per il resto in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In giornata modesti cumuli sui rilievi, in prevalenza sereno lungo le coste.

Venti: Dominano le brezze.

Mari: Calmo.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +17/21°C, max +24/27°C

Interno: min +8/16°C, max +21/29°C