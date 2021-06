Il Comune firma contratto da 4,5 milioni di euro per i 4 assi di forza del trasporto pubblico locale

La gara, bandita dal Comune di Genova, prevede lo sviluppo del sistema degli assi di forza bidirezionali per il trasporto pubblico locale, articolato sulle principali direttrici del Levante, della Valbisagno, del Centro e di Ponente. Il nuovo sistema di mobilità sostenibile, con un’estensione di oltre 90 chilometri nei due sensi di marcia, di cui il 70% in sede propria, andrà a integrare l’attuale sistema di trasporto pubblico cittadino

Sottoscritto dal Comune di Genova e dal raggruppamento di imprese composto dalla capogruppo Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane e da Technital Società per Azioni, E.T.S. Engineering and Technical Service e A.B.D.R Architetti Associati, il contratto per la progettazione definitiva del progetto 4 Assi di Forza TPL.



L’incarico è relativo oltre che all’affidamento della progettazione definitiva anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del sistema assi di forza per il trasporto pubblico locale come deliberato dal MIMS nell’agosto 2020.



L’attività di progettazione definitiva avrà una durata complessiva di 90 giorni ed è destinata a concludersi nel mese di Agosto 2021 e sarà propedeutica all’avvio delle attività successive legate alla gara della Progettazione Esecutivi ed Esecuzione Lavori con l’obiettivo di iniziare i primi cantieri a fine 2021.



Il contratto ha un valore di ‪4,5 milioni di euro.



Italferr (Gruppo FS Italiane) svilupperà parti significative del progetto: tracciato, sottostazioni elettriche, depositi, parcheggi e diversi studi (esercizio, geologia, sismica e archeologia, BIM).



«La firma del contratto – commenta l’Assessore comunale Matteo Campora – rappresenta un fondamentale step amministrativo per l’avvio della fase operativa del progetto, spina dorsale dell’intera vision sulla mobilità sostenibile di questa Amministrazione. I risultati di progettazione sono attesi entro 90 giorni durante i quali verranno valutate anche eventuali osservazioni o proposte migliorative».



Continua Campora: «Obiettivo prioritario del Comune a valle del lavoro di Italferr rimane quello di far partire entro la fine anno anche le attività propedeutiche all’assegnazione della progettazione esecutiva e l’avvio dei cantieri».