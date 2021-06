La nave Vespucci tornera a Genova per “The Gran Finale” dell’Ocean Race

La Lanterna la notte del 18 giugno sarà illuminata con i colori della bandiera di Genova e la successiva con quelli dell’Europa. A rendere ulteriore onore alla manifestazione sarà la presenza del veliero, l’unità navale della Marina Militare più anziana in servizio

La prima edizione di The Ocean Race Europe terminerà il suo percorso a Genova e, da mercoledì 16 a domenica 20 giugno, nell’area del Porto Antico saranno giorni di festa all’insegna dello sport, della cultura, del turismo e della sostenibilità ambientale tra intrattenimento e attività educative. Le barche della flotta saranno ormeggiate nei pressi della Biosfera.

La manifestazione sportiva e i numerosi eventi collaterali – che, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, coinvolgeranno non solo gli appassionati della vela ma tutta la cittadinanza e i turisti – sono stati presentati questa mattina nella sede del Blue District con una conferenza stampa coordinata da Paolo Verri, executive director di Genova The Grand Finale 2022-23. Il 16 giugno si terrà un importante appuntamento: in collegamento tra Genova, Alicante e Bruxelles la conferenza Ocean Race Summits con la partecipazione in streaming anche di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, e del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani; tema dell’incontro sarà stimolare la creazione di nuove e migliori politiche per affrontare i problemi più urgenti che affliggono il mare. Al Porto Antico il villaggio d’arrivo aprirà il 17 giugno alle ore 17, su una superficie di ventimila metri quadrati vi saranno allestiti il villaggio regata, uno spazio educational e una sail academy con un’area inclusive per i disabili.

Il ritorno del Vespucci è stato rilanciato questa mattina dal presidente della Regione Giovanni Toti che ha ricordato l’appuntamento facendo gli auguri per i 160 anni della Marina Militare «alle donne e agli uomini della Marina Militare, sempre al servizio del nostro Paese».