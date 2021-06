Dal 14 giugno altre 46 farmacie liguri diventano Punti vaccinali territoriali. 65 sono a Genova, 19 sono “nuove”

Dal 14 giugno altre 46 farmacie liguri diventano Punti vaccinali territoriali. Il totale complessivo è di 152. Ecco quali sono quelle di Genova e area metropolitana

Per effetto degli accordi fra l’Unione Ligure Associazioni Titolari di farmacie, Regione Liguria, Alisa e Liguria Digitale, alle 106 farmacie già attive con questo servizio (il primo gruppo di 52 – NB: +1, vedi nota in fondo ad elenco di ASL 3 – era partito lo scorso 29 marzo, seguito da altre 53 il 3 maggio) se ne aggiungeranno infatti altre 46 al via da lunedì 14 giugno, portando il totale dei Pvt in Liguria a 152.

A differenza dei mesi scorsi, in cui nei Pvt veniva somministrato AstraZeneca, il vaccino inoculato stavolta sarà quello Pfizer. Le prenotazioni per questo terzo gruppo di farmacie saranno possibili a partire dalle 12.30 di venerdì 11 giugno sui consueti canali, sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it o direttamente in farmacia.

A tutti i cittadini che hanno ricevuto il primo vaccino AstraZeneca verrà comunque garantito il completamento del ciclo vaccinale in farmacia, con la somministrazione quindi della seconda dose negli stessi punti vaccinali.

«Con questo terzo gruppo completiamo l’offerta di punti vaccinali in regione, raggiungendo gli obiettivi numerici che ci eravamo prefissati a suo tempo. Crediamo che tutto il territorio ligure sia ora coperto in modo capillare dalle farmacie, che rappresentano un complemento ideale agli altri hub vaccinali già attivi sul territorio: il risultato finale è che i cittadini hanno ampie opportunità di scelta. La collaborazione con le istituzioni è stata fattiva e proficua e ne siamo lieti, ricordiamo che la Liguria è stata la prima regione in Italia a garantire questo servizio, che i cittadini hanno gradito molto: le farmacie hanno confermato il proprio ruolo centrale nel sistema sanitario», commenta Elisabetta Borachia, presidente dell’Unione Ligure.

Ecco l’elenco dei nuovi punti in Asl 3 (19)

ASSAROTTI – Genova

BAUDOIN – Genova

DAGNINO – Genova

DELLA MADONNINA CASTELLETTO – Genova

DELL’OSPEDALE DI PAMMATONE – Genova

IMPERIALE – Genova

MAIONCHI – Genova

MARTINELLI – Genova

ORMEA – Genova

POPOLARE – Genova

SANITAS – Genova

SAN PIETRO – Genova

SCANAVINO – Genova

SOCIALE – Genova

VESUVIO- Genova

LASAGNA – Busalla (Ge)

ARMONIA – Camogli (Ge)

CONTI – Cogoleto (Ge)

DEI GIOVI – Mignanego (Ge)

Ecco l’elenco completo