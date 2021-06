Waterfront Marina, alla Darsena Amico si prepara ad ospitare 26 yacht fino a 110 metri

L’azienda: «Nato per integrare l’offerta di Genova come “home port” per i superyacht (e i loro equipaggi, manager e armatori) al di là delle soste tecniche in cantiere, ha permesso di riqualificare parte della “Nuova Darsena Nautica” dopo anni di abbandono, e si integra perfettamente con il grande progetto di trasformazione del Waterfront di Levante»

Un nuovo Marina, caratterizzato da elevati standard qualitativi, che può accogliere 26 grandi yacht fino a 110 metri di lunghezza in uno specchio acqueo di 43.000 metri quadrati.

Un volano per sviluppare l’indotto economico creato dalla permanenza dei grandi yacht sul territorio e un potente asset del marketing territoriale di Genova.

Amico & Co, società leader in Europa e tra le prime tre al mondo nel settore delle riparazioni e ristrutturazioni dei mega yacht, presenta la conclusione dei lavori del nuovo Waterfront Marina, il polo dedicato all’accoglienza dei grandi yacht, ai loro equipaggi, agli armatori, yacht e charter manager, nel cuore di Genova.

A soli due anni dall’avvio della prima fase dei lavori, il Waterfront Marina – che dal 2020 ha già ospitato 56 unità, per un totale di oltre 2400 notti di permanenza con soste mediamente di 42 giorni – ha completato anche l’allestimento delle aree a terra dedicate ai servizi ed è quindi pronto per accogliere, in un ambiente tecnologico, innovativo, moderno e di qualità, la grande nautica da diporto, riqualificando parte della nuova Darsena Nautica all’imboccatura di Levante del porto di Genova.

Ideato da Amico & Co con l’obiettivo di rispondere all’esigenza di offrire adeguata ospitalità ai superyacht che scelgono il cantiere per i lavori di manutenzione, anche al di fuori delle soste tecniche, Waterfront Marina è un progetto fondamentale per raggiungere l’importante obiettivo di affermare sempre più Genova come home port per super e mega yacht, radicando sul territorio un indotto economico di qualità, in crescita, sostenibile e perfettamente integrabile con la vita della città.

Pensato e progettato per essere integrato con le aree del Waterfront di Levante oggetto di un grande piano di trasformazione – tracciato dall’Architetto Renzo Piano per conto del Comune di Genova – completa a mare le aree di Levante del distretto nautico industriale del Porto di Genova.

“Pochi mesi dopo la realizzazione dello Shiplift, siamo orgogliosi di presentare oggi un’altra infrastruttura importante per la crescita e l’affermazione sui mercati internazionali del nostro cantiere e dell’intero comparto genovese – ha commentato Alberto Amico, presidente Amico & Co-. Un’infrastruttura che coniuga innovazione tecnologica e alti standard di qualità e che darà grande impulso allo sviluppo delle attività di nautica professionale a beneficio dell’economia genovese, in piena compatibilità ambientale con il territorio cittadino. Perfettamente integrata con la grande trasformazione del Waterfront di Levante, di cui rafforza la vocazione nautica, Waterfront Marina è il risultato di una visione e del lavoro sinergico tra pubblico e privato, e costituisce un passo avanti nel percorso comune di Genova capitale internazionale dei superyacht. Un traguardo, quest’ultimo, a cui tutti insieme dobbiamo tendere, per garantirci un futuro di lungo termine e contrastare la concorrenza di altri territori.”

Waterfront Marina si sviluppa su uno specchio acqueo di 43.000 metri quadrati, due banchine complessivamente lunghe oltre 460 mt, un pontile strutturale costruito ex novo lungo 70 mt e può accogliere 26 unità fino a 110 metri di lunghezza, garantendo i più elevati standard di servizio ed ambientali: un impianto elettrico da 4 megawatt che può alimentare colonnine di distribuzione fino a 1000 ampere, connessione internet Wi-Fi e cablata, a ogni ormeggio impianti idrici e di raccolta e smaltimento acque nere/grigie.

L’area a terra, di 15.000 metri quadrati, offre ogni tipo di servizi e comfort, dalla zona lounge e meeting a cucine, servizi igienici e lavanderia, spogliatoi e yoga studio, palestra attrezzata e uffici tecnici. Completa l’area esterna una zona fitness con tre campi da tennis, paddle e multi sport, zona barbecue e un parcheggio da oltre 100 posti auto, di cui 13 postazioni per auto elettriche.

Per la realizzazione del Waterfront Marina, Amico & Co ha ottenuto in concessione all’Autorità di Sistema Portuale – con delibera del Comitato di Gestione in data 31 luglio 2018 e successivo Atto del 13.12.2018 – il 60% della Darsena (porzione sud-est), per un totale di circa 58.000 m2, suddivisi in 15.000 m2 di banchine e aree a terra e 43.000 m2 di specchio acqueo per un investimento totale di oltre 6 milioni di euro.

Con la piena operatività del Waterfront Marina, prende il via il progetto di promozione internazionale, “Genoa Superyacht Hub”, promosso da Amico & Co insieme a Pesto Sea Group per sostenere e far conoscere a livello internazionale l’eccellenza dei servizi di accoglienza, assistenza, tecnici e di intrattenimento che l’hub può offrire alla comunità internazionale dei superyacht, anche attraverso la valorizzazione dell’offerta culturale, ambientale, di vivibilità del territorio genovese, ligure e del Nord Italia.

Con il nuovo Waterfront Marina, Genova amplia e migliora ulteriormente l’offerta di servizi e infrastrutture dedicate alla grande nautica da diporto, affermandosi come polo attrattivo per lo sviluppo di una comunità legata all’economia del mare e alla nautica professionale e rafforzando la propria leadership nel settore dello yachting internazionale.

Al centro delle rotte turistiche del Mediterraneo settentrionale, Genova vanta una forte e storica vocazione di porto e di maestranze legate al mare. Il comparto della nautica professionale genovese, rappresentato da Genova For Yachting, conta oltre 50 aziende, per un totale di circa 500 addetti diretti e oltre 210 milioni di euro di fatturato annuo, più altrettante nell’indotto, ponendosi ai vertici della classifica mondiale.