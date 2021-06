“Ogni lattina vale”, il tour del riciclo, in collaborazione con Amiu e Comune, passa per Genova

L’iniziativa di sensibilizzazione ecologica nel fine settimana al Porto Antico. Sarà presentata venerdì in via della Mercanzia (Caricamento zona Metro San Giorgio – Capolinea 13

Il prossimo weekend, dal 4 al 6 giugno, Genova nella zona del Porto Antico, sarà l’unica città italiana protagonista dell’European Recycling Tour 2021, con il progetto “Ogni Lattina Vale” iniziativa attiva in 19 località europee e che da diversi anni promuove la raccolta e l’avvio a riciclo delle lattine per bevande in alluminio consumate anche in contesti diversi dall’ambito domestico, come ad esempio nel corso di eventi sportivi o culturali, sulle spiagge, in strada e/o nei parchi.

Durante l’evento dotati di zaini raccogli-lattine, gli animatori del progetto si muoveranno nelle zone nevralgiche del Porto Antico spronati da una missione ben precisa: incoraggiare la cittadinanza a mantenere puliti gli spazi pubblici all’aperto e riciclare le loro lattine di bevande ovunque si trovino.

E proprio nella zona a fianco dell’Ecocompattatore in via della Mercanzia (zona Metro San Giorgio) inaugurato nel mese di marzo, le lattine raccolte daranno anima e corpo a un’installazione molto particolare: un grande e simbolico cuore metallico che andrà a progressivamente a comporsi grazie all’impegno dei genovesi e dei turisti che saranno presenti nel Porto Antico e nel centro storico di Genova in questa prima settimana di giugno.

Saranno 3 giorni all’insegna di questo progetto europeo di sensibilizzazione ambientale (in inglese “Every Can Counts”) che nasce grazie all’impegno congiunto di CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio, del Comune di Genova e di Amiu Genova.

Un’occasione per promuovere anche, sabato 5 giugno, la Giornata mondiale dell’Ambiente con l’European Recycling Tour 2021, che si svolge simultaneamente in 15 Paesi e 18 località, a cui aggiungere Genova, come: Amsterdam, Atene e Salonicco, Belgrado, Bucarest, Brno, Budua e Cattaro in Montenegro, Dublino, Cracovia e Breslavia in Polonia, Lubiana, Madrid, Manchester, Ardeche River in Francia, Praga, Siófok, Vienna.