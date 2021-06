Incidenti ed effetti dello sciopero dei bus: code sulle autostrade e in città – LA SITUAZIONE

Incidente in A10 all’intersezione con la A26: camion in fila. Sinistri in varie zone cittadine. Code in tutta la Valbisagno. In molti, oggi, per lo sciopero del bus, si sono messi in strada con mezzi propri: giornata a rischio ingorgo

A10: coda di 1 km tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 trafori per incidente. A 26: coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per incidente.

In città incidenti in piazza Montano, via Bellini, via Venezia.

In Valbisagno code in in via Adamoli, lungobisagno Istria, lungobisagno Dalmazia.