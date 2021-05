Morandi, istanza di sequestro contro Autostrade dai parenti delle vittime e diverse associazioni

Depositata stamattina presso la procura di Roma a nome del Comitato ricordo Vittime Ponte Morandi oltre che Comitato Zona Arancione Ponte Morandi, Cna Genova e Liguria, Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani, Usarci-Sparci, Trasportounito e Assiterminal

L’istanza, spiega l’avvocato Raffaele Caruso, che parte dall’assunto che i ricavi dai pedaggi siano stati utilizzati principalmente per risarcire gli azionisti sotto forma di dividendi oltre il limite stabilito da norme comunitarie e che non siano stati quindi utilizzati per le manutenzioni.

«Non saremo come Ghandi e non abbiamo intenzione di porgere l’altra guancia, con tutti i mezzi leciti possibile lotteremo per fare sì che le cose cambino» dice Egle Possetti, presidente del comitato che riunisce i parenti delle vittime.

Lo scorso anno il Gip del tribunale di Genova aveva rigettato analoga istanza che mirava alla quote della Società Autostrade. Stavolta, presso il tribunale di Roma, c’è nel mirino l’intera società. La nuova richiesta poggia sul risultato delle indagini e ha i caratteri dell’urgenza alla luce dalla trattativa in corso tra Cassa depositi e prestiti e Atlantia.