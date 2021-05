Distraggono turista per rubargli valigia dall’auto. Presi dai CC

Ladri sfortunati: hanno agito proprio davanti a una pattuglia dei Carabinieri in servizio in zona proprio per evitare i reati predatori in una zona che, tra stazione ferroviaria e hub dei servizi pullman, è spesso teatro di furti di bagagli

La pattuglia della Stazione Carabinieri di San Teodoro e Scali, ieri nel pomeriggio, durante un servizio contro i reati predatori, ha arrestato in flagranza del reato di “furto aggravato in concorso”, due cittadini stranieri. I due, in via Andrea Doria, distraevano un turista siciliano per asportargli una valigia dall’autovettura e poi allontanarsi. Notati dalla pattuglia, sono stati bloccati. Identificati, i due algerini di 26 e 36 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, in attesa del rito direttissimo, sono stati rinchiusi presso le camere di sicurezza del Comando. Refurtiva recuperata e restituita.