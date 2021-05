Danneggia scooter alla Foce, denunciato dalla Polizia di Stato

Il 28enne, che abita in zona, era già stato da poco denunciato dalla Polizia locale per un analogo episodio. Tutte le “bravate” riprese dalle telecamere

La Polizia di Stato, al termine di un’attività di indagine, ha denunciato ieri un genovese di 28 anni per il reato di danneggiamento.

Tutto inizia il 4 febbraio 2021 quando, presso il Commissariato Foce-Sturla, due cittadini denunciano a carico di ignoti il danneggiamento dei loro scooter.

Gli uomini di Foce iniziano così l’indagine acquisendo le immagini di video sorveglianza di un negozio di via della Libertà dove si vede un giovane, indossante una felpa con cappuccio, colpire i due scooter parcheggiati. Successivamente gli agenti scoprono che lo scorso 18 aprile, a seguito di un analogo danneggiamento, la Polizia Locale ha richiesto le immagini al medesimo esercizio commerciale per poi denunciare un giovane residente in un palazzo di via della Libertà.

Confrontando i due video i poliziotti riconoscono il 28enne come l’autore anche di entrambi i danneggiamenti denunciati alla Polizia.



Ieri pomeriggio il giovane, con precedenti per guida in stato di ebrezza, viene convocato negli uffici del Commissariato e denunciato.