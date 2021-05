Nel centro storico a spasso nella leggenda. Tour gratuiti. Ecco come prenotare

Iniziativa del Municipio I Centro Est insieme alla Fondazione Amon (quella del Ghost Tour): tour gratuiti tra mistero, storia e fantasia il 30 maggio e il 5 giugno

Il Municipio 1 Centro Est propone, nell’ambito delle iniziative di valorizzazioni del suo territorio, delle tradizioni e delle sue leggende, visite guidate gratuite, prenotabili, via email, fino a esaurimento posti, o passeggiate in autonomia, con l’ausilio di una cartina speciale Discovery Genoa.

Programma:

Due giornate tutte particolari, ricche di aneddoti e di misteri, sono quelle che si svolgeranno a Genova domenica 30 maggio e sabato 5 giugno, dalle ore 15.

Un intrigante e misterioso viaggio alla scoperta di vecchie e nuove leggende tra i tesori del centro antico di Genova.

Saranno, infatti, misteriose guide Turistiche abilitate, ed esperti specializzati in leggende, a introdurre i partecipanti in un mondo speciale sospeso tra mistero, storia, e fantasia.

Sarà sicuramente stimolante introdursi nelle pieghe della storia, alla scoperta di alcuni aspetti poco conosciuti della città di Genova.

L’iniziativa si svolge nel seguente modo:

Visita guidata, prenotazione obbligatoria, posti limitati:

per ogni giornata si terranno n° 5 visite guidate, dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (la visita durerà 2 ore circa) prenotabili esclusivamente via email, all’indirizzo fondazioneamon@live.it , fino a esaurimento posti.

Per questioni organizzative le prenotazioni avverranno in maniera progressiva, non si potrà scegliere l’orario di partecipazione.

Le persone che prenoteranno riceveranno email di conferma di avvenuta prenotazione e il protocollo previsto per svolgere le visite guidate in sicurezza in emergenza Covid 19.

La visita guidata è gratuita, tuttavia, è richiesto un ticket di 2 euro a persona per il noleggio dei radio trasmettitori, che permetteranno all’utente di svolgere la visita con le dovute distanze di sicurezza previste dal protocollo. L’utilizzo delle radio è obbligatorio per poter partecipare.

S’informa che si potrà prenotare soltanto per 2 persone, bambini esclusi, per ogni indirizzo email.

La visita è organizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia di COVID 19, pertanto si potrà partecipare solo compilando l’autocertificazione.

