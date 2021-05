Muore sbalzato dalla moto che finisce fuori strada

La passeggera, che ha 52 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata dall’elicottero al San Martino

Tragico incidente stradale alle 17:20 in via Sara a Sestri Levante. Un 51enne di Casarza Ligure, alla guida di un motoveicolo finito per causa in via di accertamento fuori strada, è stato sbalzato dalla sella. Soccorso dal 118 con automedica e ambulanza, è stato soccorso in codice rosso, ma non è sopravvissuto all’emorragia interna. È morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Lavagna. La Polizia locale della cittadina ha effettuato i rilievi e dovrà ricostruire le cause dell’incidente.

In copertina: foto d’archivio

