44 tonnellate di alimentari non utilizzati nelle navi vanno alle persone più povere

Grazie all’intervento dell’Agenzia delle Dogane da marzo a inizio maggio 2021, Costa Crociere Foundation ha donato complessivamente 44 tonnellate di beni alimentari alla Comunità di Sant’Egidio, alla rete Ricibo e al Banco Alimentare Liguria, per aiutare le persone più duramente colpite dall’emergenza Covid in Liguria

<Le donazioni sono state rese possibili grazie all’efficace collaborazione offerta da ADM, che ha velocizzato le operazioni di importazione in franchigia dai dazi doganali, rendendo così disponibili le merci destinate in origine all’utilizzo sulle navi Costa. Costa Crociere, attraverso la sua Fondazione, ha potuto così distribuire in tempi brevi sul territorio ligure, per finalità sociali, i prodotti alimentari non utilizzati dalle proprie navi> dicono all’Agenzia delle Dogane.



I beni alimentari donati comprendono pesce, carne, formaggi, pasta, affettati, surgelati, olio extra vergine di oliva, burro, salse. Sono stati utilizzati dalla Comunità di Sant’Egidio, rete genovese Ricibo e Banco Alimentare Liguria per le mense e per la realizzazione di pacchi alimentari, consentendo sinora di preparare circa 65 mila pasti per le persone più bisognose della Liguria.

<Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti grazie alla proficua collaborazione con Costa Crociere e con gli operatori economici coinvolti in tale processo che ha consentito di aiutare persone bisognose> dice Maurizio Gallucci, Direttore degli Uffici ADM di Genova 1 e Savona.

<Desideriamo ringraziare sentitamente i dirigenti e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la collaborazione prestata, che ha permesso di realizzare con successo un’iniziativa così importante – ha dichiarato Davide Triacca, Segretario Generale di Costa Crociere Foundation -. In un momento molto complesso come quello che stiamo vivendo, queste donazioni, realizzate tramite realtà fortemente radicate sul territorio come Comunità di Sant’Egidio, la rete Ricibo e il Banco Alimentare, consentono di portare un aiuto concreto a tante persone in difficoltà nella nostra regione. Dall’inizio della pandemia, Costa Crociere e la sua Fondazione si sono attivate attraverso numerosi progetti a sostegno delle comunità locali, verso con le quali dimostriamo vicinanza e relazioni solide di reciproca fiducia>.

