Toti: «Dall’inizio del 2021 in Liguria già 149 produzioni di film, spot e serie Tv»

La promozione del nostro territorio si fa anche così, semplicemente mostrando le nostre bellezze. Ma il presidente della Regione sottolinea come questo significhi anche lavoro: «8 mila i pernottamenti in strutture di 47 comuni liguri solo nei primi mesi dell’anno»

«Da inizio 2021 sono già 149 le produzioni provenienti da tutto il mondo che hanno scelto la nostra regione per girare film, spot e serie tv, contro le 211 del 2020, che era stato l’anno record – scrive il presidente della Regione Giovanni Toti sui social -. Questo significa non solo visibilità per la nostra terra, che nonostante la pandemia continua ad essere scelta come set, ma anche lavoro, con 8 mila pernottamenti in strutture di 47 comuni liguri solo nei primi mesi del 2021, che vedrà ancora tanti progetti realizzarsi in Liguria. Pronti a ripartire, questo è solo l’inizio».

