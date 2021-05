Appuntamento con musica e luci anche domani sera

Dj-set musicale e spettacolo di luci in via Garibaldi a Genova per i Rolli Days del 14-16 maggio 2021.

Rst events ha prodotto lo spettacolo di luci e musica. Dalle ore 22 Federico Guttadauro si esibisce in un dj-set in streaming sul canale You Tube Genova More Than This.

