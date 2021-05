Festival dei Carruggi da oggi nel centro storico

La rassegna propone spettacoli gratuiti per ragazzi e famiglie, su tematiche sociali ed educative, ma anche teatro di strada e attrazioni circensi, numerosi gruppi musicali e street band, oltre a rappresentazioni di teatro civile

È iniziata oggi, e proseguirà sino al 15 luglio, la prima edizione del Festival dei Caruggi, promosso dal Comune di Genova, organizzato dalla Compagnia Teatro Scalzo e sostenuto da Fondazione Carige.

L’iniziativa avrà come palcoscenico dieci luoghi del centro storico dove la Compagnia Teatro Scalzo calerà un apposito spettacolo, ogni giovedì pomeriggio in una piazza diversa, per offrire, grazie al contributo della Fondazione Carige, un appuntamento con la cultura attraverso il divertimento affrontando anche temi sociali importanti, oltre a rendere maggiormente fruibili alcune zone del centro storico meno frequentate, favorendo così anche azioni di prevenzione sociale.

«Nonostante le difficoltà del periodo – commenta l’assessore alle Politiche Culturali Barbara Grosso – grazie al contributo di Fondazione Carige, che dimostra l’importante rapporto con il territorio e le istituzioni, riusciamo a offrire alla città l’iniziativa proposta dalla Compagnia Teatro Scalzo, una delle realtà culturali genovesi che ravviveranno gioiosamente e con spirito educativo il nostro centro storico».

Il presidente della Fondazione Carige, Paolo Momigliano, sottolinea l’importanza di iniziative come queste, che rappresentano un segnale di speranza verso il ritorno alla normalità e l’impegno della civica amministrazione di sostenere il tessuto economico e culturale della città, a cui la Fondazione è lieta di dare il proprio contributo.

Gli spazi del centro storico in cui si svolgeranno gli spettacoli saranno comunicati attraverso i canali social della Compagnia Teatro Scalzo.

Nel rispetto delle normative anti covid, in alcuni casi sarà necessaria la prenotazione.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Ecco il programma:

Soap opera spettacolo di bolle di sapone

Circo malandrino dove musicisti clown proporranno una serie ininterrotta di gags, equilibrismo e giocoleria

Favole a volontà le eco-favole, favole originali e classiche, su problematiche legate all’ecologia, alla natura e a problematiche sociali

Tiramisù spettacolo comico-educativo sull’alimentazione

Amici in fattoria teatro dei burattini

Frulla e Pirullo spettacolo comico e interattivo, che ha realizzato più di 200 repliche

Frulla e Pirullo magicshow spettacolo di clownerie con numeri di magia

Le matitine di Frulla un’incredibile avventura nel mondo della spazzatura riciclata per comprendere l’importanza della raccolta differenziata

La mucca pazza uno spettacolo di clownerie caratterizzato dall’interazione con i bambini

Pirullo fachiro Citrullo e Falafel spettacolo con numeri comici di fachirismo interattivo.

La compagnia Teatro Scalzo nasce a Genova nel 2001, fondata da Bianca Barletta e Cesare Mancuso che, anche grazie ai numerosi soci, si caratterizza con un’ampia varietà di produzioni artistiche, dalle arti circensi al teatro civile, con particolare riguardo al teatro per bambini dalle tematiche sociali ed educative, realizzando così diversi spettacoli, dal piccolo evento alla partecipazione a festival di importanza internazionale, sia in Europa (Spagna Francia Romania Croazia …) sia in altri continenti come l’Asia (rappresentanti dell’Italia in Corea del Sud, Thailandia). È possibile vedere le proposte della compagnia, dedicate ai bambini e alle famiglie, sul canale youtube Frulla e Pirullo #frullaepirullo

Info:

www.genovacreativa.it

www.teatroscalzo.it

