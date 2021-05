Crolla un altro ponte in Liguria, è quello della darsena di Pagliari

È successo stamattina durante la chiusura del ponte levatoio dopo l’ingresso/uscita di alcune imbarcazione nella zona dei cantieri della Spezia

La struttura sarebbe uscita dalle guide, ma sulle ragioni di quanto è successo ci saranno i necessari accertamenti. Per fortuna non ci sono feriti perché, ovviamente, quando il ponte viene alzato e fino a quando non viene nuovamente chiuso è interdetto l’accesso alle persone e alle auto. Problemi anche per la viabilità. Il ponte, infatti, inaugurato solo 11 anni fa, consente di arriva ai cantieri e, poi, a Lerici. È stato costruite per aprirsi in 2 minuti e lasciare passare le barche. È lungo 21 metri e largo 12.

In copertina: foto di Paolo Asti da Facebook

