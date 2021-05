San Marcellino, mostra “Fammi più grande. Incontro-scontro con i volti del potere” a Palazzo Spinola

Mostra del laboratorio di pittura di San Marcellino “Fammi più grande. Incontro-scontro con i volti del potere” nata all’interno del progetto OpenVicoli e visitabile presso le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola da prossimo venerdì 14 maggio

“Fammi più grande Incontro-scontro con i volti del potere” di Associazione San Marcellino ONLUS – Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola da venerdì 14 maggio 2021 alle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola

L’esposizione ospitata negli ambienti storici della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola è frutto di un progetto più ampio, denominato “Open Vicoli”, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e iniziato nel 2019. Open Vicoli nasce con l’obiettivo di creare una rete tra le numerose e diverse associazioni di carattere sociale del centro storico e i musei genovesi e si è concretizzata anche attraverso progetti come quello che si presenta in questa occasione.

La mostra “Fammi più grande”, nata dalla collaborazione tra le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola e l’Associazione San Marcellino, mette in dialogo le opere realizzate dal suo laboratorio di pittura con gli antichi ritratti conservati nella dimora di Pellicceria e realizzati dai maggiori artisti italiani ed europei del Seicento e del Settecento.

«L’evento – dicono gli organizzatori – ha come scopo quello di riflettere sul confronto, ironico e giocoso, tra le antiche effigi volute dai nobili genovesi per ostentare il proprio ruolo nella società e quelle realizzate da chi, purtroppo, spesso ne viene confinato ai margini. I dogi e gli aristocratici genovesi, infatti, si facevano ritrarre per mostrare a tutti lo status sociale che rivestivano. Non gli interessava un ritratto che descrivesse i loro pensieri o il loro vero carattere, ma volevano che fossero evidenti la ricchezza e il potere che avevano nella società. Anzi, volevano fare in modo che questo peso sociale fosse sempre ben evidente, in una sorta di gara fra nobili per chi contava di più. Oggi ci confrontiamo con questi personaggi che attraverso gli antichi quadri, dai quali ci osservano con sguardo severo, volevano apparire sempre “più grandi”. Il nostro punto di vista è distante, guardiamo le cose dal basso, ma un po’ tutti, in effetti, vorremmo essere visti più grandi di quello che siamo. Da questo incrocio di sguardi dall’alto e dal basso sono emerse delle suggestioni che hanno portato, leggendo con ironia le differenze rispetto all’oggi, alla nascita di opere originali».

Le sale della dimora storica ospitano così una serie di opere realizzate nell’ambito del laboratorio di pittura di San Marcellino che dialogano con gli spazi del museo, in un gioco di rimandi sul significato del ritratto colto nella distanza fra ciò che si è e come si appare.

ORARI

Rolli Days

14, 15 e 16 maggio 2021 | Ingresso GRATUITO

Venerdì 14 e Sabato 15 maggio

dalle 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.30)

Domenica 16 maggio

dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.30)

da mercoledì 19 maggio il museo seguirà il consueto orario

dal mercoledì al sabato dalle 13.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30)

domenica, lunedì, martedì e festivi chiuso

BIGLIETTI

Intero € 4,00

Ridotto (under 25 e possessori del biglietto di Palazzo Reale) € 2,00

Gratuito under 18 e aventi diritto

In base all’attuale normativa in materia di contrasto al Covid-19, l’ingresso nel museo e contingentato (massimo 10 persone ogni mezz’ora), pertanto si raccomanda il più possibile l’acquisto dei titoli di ingresso attraverso la prenotazione sulla piattaforma web del concessionario per i servizi di biglietteria con l’indicazione della fascia oraria di preferenza e l’acquisto del biglietto online. Occorre munirsi del biglietto anche in caso di ingresso gratuito.

Qui il link diretto.

Per parlare con la Biglietteria di Palazzo Spinola (negli orari di apertura): 010.2705300

Per info sulle prenotazioni: customerservice@wingsoft.it / 010.592158

“Fammi più grande”: da un’idea nata nell’ambito del progetto Open Vicoli finanziato dalla Compagnia di San Paolo

a cura di

Lorenzo Penco e Danila Di Salvo, Associazione San Marcellino, Genova

Matteo Moretti, Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, Genova

Grafica

Chiara Scabini, Cooperativa “Il Laboratorio”, Genova

Comunicazione

Anna Manzitti, Matteo Moretti, Palazzo Reale – Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, Genova

Laura Iozzi, Cooperativa “Il Laboratorio”, Genova

