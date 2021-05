Viabilità è trasporti: code in A10, A12 e A26. Rallentamenti in città

Sospeso il servizio Navebus per condizioni marine avverse

In A10: coda di 1 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori; in A12 coda di 1 km tra Genova est e Genova Nervi per lavori, coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori, coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori, coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per lavori, coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori; in A26 coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori.



Sulle strade urbane: in corso Europa code nel tratto compreso tra Via Angelo Carrara e Via Timavo in direzione Ponente. Traffico rallentato in via Piacenza; via Antonio Cantore – Traffico rallentato in direzione Ponente

Trasporti pubblici

Navebus: collegamenti marittimi interrotti causa avverse condizioni meteo marine nel tratto compreso tra Genova Pegli e Porto Antico.

Linee Amt 470 e l15 – Servizio bus deviato causa lavori presso Via Luigi Canepa fino alle ore 23:59 del 02 luglio 2021. A seguito della chiusura al transito di un tratto di via Luigi Canepa per lavori stradali, da martedì 9 marzo fino al termine degli interventi, le linee 470 (in servizio nei giorni festivi) e I15 (attiva il sabato e nei feriali) modificheranno il percorso come di seguito indicato. Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti in via Pedullà, proseguiranno per la rotatoria “Canova” e via Da Verazzano dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Struppa: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguiranno per rotatoria “Canova” e via Pedullà dove riprenderanno regolare percorso.

Ricordiamo anche che il servizio ferroviario è sospeso in prossimità di Quadrivio Torbella per un inconveniente tecnico alla linea elettrica.

