Proroga per gli sfratti per morosità o pignoramento, ma solo quelli pre Covid

Decreto sostegni: gli sfratti già esecutivi pre-pandemia si potranno eseguire dal 30 giugno

Proroga per gli sfratti per morosità o pignoramento dell’immobile ma solo per i provvedimenti esecutivi avviati dall’inizio della pandemia. Un emendamento al decreto Sostegni è stato approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.

Gli sfratti adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 rimarranno bloccati fino al 30 settembre 2021, quelli tra il primo ottobre 2020 e il 30 giugno 2021 saranno sospesi fino al 31 dicembre 2021.

L’assessore alla scuola Ilaria Cavo ha ricordato in consiglio regionale che la Regione sta attuando tutte le direttive ministeriali in materia e ha aggiunto: «Lo screening della popolazione scolastica è previsto in condizioni di particolare allarme che attualmente non ci sono e, qualora si verificasse questa situazione, si provvederà a fare i test necessari. In questo momento – ha detto – non è prevista una situazione che richieda test rapidi a tappeto».

