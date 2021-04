Un altro incidente in A12: 4 km di coda tra Nervi e Recco

La coda in A12 è in entrambe le direzioni ed è in aumento. Coda anche in A26: 1 km tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone, in direzione nord, per lavori

Dopo la giornata di ieri, quando le code per il rientro sono arrivate fino a 8 chilometri e si sono verificate su tutte le autostrade intorno a Genova, e la mattinata infernale sulle direttrici autostradali, anche nel pomeriggio ci sono forti disagi, soprattutto sulla A12 tra Nervi e recco. La coda che vedete in foto è tra le due gallerie, sul viadotto sopra il Rio Poggio. È il punto in cui il traffico verso Recco si inserisce nella corsia verso Nervi. C’è il doppio senso di marcia per i cantieri.

