Oggi 200 nuovi positivi (di cui 129 a Genova) e 247 guariti. Tre persone in meno in terapia intensiva (69 invece di 72). Un ricoverato in meno. 2.509 tamponi tra quelli effettuati a nuovi casi e quelli fatti per certificare la guarigione dei positivi già accertato. 1.330 tamponi antigenici.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi

– IMPERIA (Asl 1): 3

– SAVONA (Asl 2): 52

– GENOVA: 137, di cui:

Asl 3: 129

Asl 4: 8

– LA SPEZIA (Asl 5): 4

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

