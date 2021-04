Molassana, Asef apre il dodicesimo ufficio

L’azienda partecipata del Comune di Genova inaugura nuovo punto di contatto. Completato il progetto “di prossimità” con 12 uffici con front office in città

A.Se.F. Srl, la partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri, inaugura una nuova agenzia a Molassana. L’apertura al pubblico dei locali di via Molassana 114C r, nel cuore del quartiere della Valbisagno, è prevista lunedì 26 aprile 2021, alle 7,30. Sul territorio comunale salgono così a 12 gli uffici con front office dell’azienda a partecipazione pubblica, portando a completamento il progetto “di prossimità” ai cittadini varato nel 2015. L’agenzia sarà disponibile al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 13 e dalle 14 alle 16,30; il sabato dalle 7,30 alle 13. Negli altri orari resta attiva la reperibilità h 24 contattando il numero verde 800550755.

«L’apertura dell’agenzia di Molassana è un’operazione a cui tenevamo molto – commenta Franco Rossetti, dirigente amministrativo e gestionale di A.Se.F. Srl – È stato possibile raggiungere questo obiettivo a seguito dell’assunzione di cinque nuovi addetti alla rete commerciale destinati ai vari uffici territoriali. La selezione pubblica si è chiusa solo recentemente, con qualche ritardo conseguenza della pandemia. Ora siamo pienamente operativi e lieti di poter proporre i nostri servizi anche ai molti cittadini residenti nella media e nell’alta Valbisagno con un’agenzia vicina alle loro abitazioni”. L’agenzia sarà comodamente raggiungibile anche da chi risiede nei comuni dell’immediato entroterra valligiano. Si completa dunque il progetto “di prossimità”, anche attraverso la definizione di un brand immediatamente riconoscibile: “La serietà e la vocazione di un’azienda si comunicano anche attraverso la sua immagine – aggiunge Rossetti – L’estetica dei nostri uffici di front office è stata studiata nei minimi dettagli con l’obiettivo di trasmettere la professionalità e la modernità che oggi siamo in grado di offrire».

L’amministratore unico Maurizio Barabino punta l’accento sulle politiche tariffarie della partecipata del Comune di Genova: «Le tariffe sono al centro dell’attenzione della governance aziendale – assicura – In particolare in questo periodo così difficile per i cittadini, sono state varate iniziative che agevolano le famiglie in difficoltà a seguito della pandemia. Ed altre iniziative sono allo studio per poter offrire servizi di qualità massima a prezzi accessibili a tutti”. I locali sono stati ristrutturati seguendo la linea tracciata nel 2015 da una nota società di consulenze aziendale e di comunicazione e che ormai accomuna la quasi totalità delle agenzie di A.Se.F. Srl. Arredi in acciaio satinato e cristallo, poltrone in pelle bordeaux, pareti tinteggiate in grigio tenue, luce bianca, pavimentazione in parquet grigio chiaro. In vetrina e sulle insegne il logo magenta della società».

Le agenzie disponibili sul territorio si trovano in via Frugoni 57 r (Centro), piazza Savonarola 2° (Foce), corso Europa 49 – 51 n (levante) – piazzale Marsano 10 (San Martino), via Piacenza 23 r (Staglieno), piazzale Resasco (Staglieno), via Molassana 114C r (Valbisagno), c.so Magellano 22 – 24 r (Sampierdarena), via Biancheri 10 r (Sestri Ponente), via Camozzini 29 r (Voltri), via Jori 187 r (Rivarolo), p.zza Pontedecimo 11 C (Pontedecimo). Informazioni e recapiti sulle singole agenzie sono reperibili nel sito aziendale http://www.asef.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...