Spaccia all’interno del suo negozio, arrestato dai carabinieri

Da qualche tempo gli abitanti della zona segnalavano un via vai di clienti che non sembravano interessati alle merci lecite messe in vendita

Da qualche tempo erano state raccolte dai Carabinieri dell’aliquota Operativa di Sampierdarena, diverse segnalazioni della presenza nei pressi di un esercizio commerciale sito in via Carzino, un girovagare di presunti tossicodipendenti. I militari, a seguito di una serie di accertamenti, la scorsa nottata, appostatisi nelle vicinanze del negozio, sorprendevano il proprietario mentre in cambio di 100 euro, cedeva 2 grammi circa di “cocaina” ad un 34 enne genovese. Identificato in C.L.S.M. 42 enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia, a seguito di perquisizione personale e locale, è stato trovato in possesso di ulteriori 5 grammi circa della stessa sostanza, materiale utile per il confezionamento e oltre 1.000 euro in contanti. Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti”. Droga e denaro sequestrati. L’acquirente, un genovese 44 enne, sarà segnalato all’U.T.G. quale assuntore.

