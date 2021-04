Cerimonia del 25 Aprile, chiude via XX. Ecco le modifiche al percorso dei bus

Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via XX Settembre, domenica 25 aprile 2021 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, le linee 17/ – 18 – 18/ – 20 – 36 – 37 – 39 – 40 – 42 – 44 – 46 subiranno alcune modifiche di percorso. Ecco quali sono

Linea 17/

Direzione Ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, via Fieschi, via XX Settembre, via Ceccardi dove effettueranno capolinea regolare.

Direzione Levante: percorso regolare.

Linee 18 – 18/ – 39 – 40

Direzione Ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione Levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione Ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione Levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguiranno per via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna, corso Buenos Aires dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 36

Direzione Ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione Levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguiranno per via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Fiume dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, piazza Dante, via Dante dove effettueranno capolinea regolare.

Direzione Levante: percorso regolare.

Linea 42

Direzione Ponente: i bus, giunti in via Brigata Liguria, proseguiranno per via d’Aste, via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione Levante: percorso regolare.

Linea 44

Direzione Ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via brigata Liguria, via d’Aste, piazza Dante, via Dante dove effettueranno capolinea regolare.

Direzione Levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Dante, proseguiranno per via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 46 circolare

Direzione Ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, piazza Dante, via Dante, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Fiume dove riprenderanno percorso regolare.

