“Plastic Free”: 700 chili di rifiuti raccolti sul Righi dai volontari

60 volontari, bambini compresi. Toti: «Presto una nuova iniziativa sui sentieri liguri»

È proprio il presidente della Regione a dare notizia dell’iniziativa: «Si è svolta la scorsa domenica a Genova la pulizia dei sentieri che dal capolinea della Funicolare portano a Righi: 60 volontari, tra cui anche bambini e ragazzi, hanno raccolto durante la giornata circa 700 chili di rifiuti abbandonati – scrive Toti sui social -. Un traguardo importante per continuare a valorizzare e preservare i percorsi naturalistici della Liguria. L’evento è avvenuto in contemporanea con molte altre città in tutta Italia ed è stato organizzato da Plastic Free, l’associazione di volontari che dal 2019 si impegna a sensibilizzare sul pericolo dell’inquinamento da plastica, soprattutto monouso. Le iniziative di pulizia continuano e prossimamente verrà annunciata una nuova giornata sui sentieri liguri: per partecipare attivamente basterà registrarsi al sito dell’associazione e seguire il loro calendario eventi».

