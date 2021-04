In relax ai giardini ma deve scontare due anni e mezzo di carcere. Arrestata dalla Polizia

È successo ai giardini Govi ieri alle 15. La donna è stata arrestata in esecuzione di ordine di carcerazione. Deve scontare 2 anni e 6 mesi

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 46enne nigeriana in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a febbraio dal Tribunale di Genova, denunciandola altresì per furto.

Oggi pomeriggio durante un controllo all’interno dei Giardini Govi, una pattuglia dell’U.P.G. ha identificato la donna e l’ha condotta in Questura poiché irregolare sul Territorio Nazionale. Da accertamenti è emerso che, a seguito di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, la 46enne doveva scontare 2anni e 6 mesi di reclusione.

All’interno del suo portafogli sono stati rinvenuti, inoltre, diversi documenti appartenenti ad altre persone e per tale ragione è stata denunciata per furto.

La donna è stata condotta al carcere di Pontedecimo.

