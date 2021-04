Ubriaco, causa indicente in cui rimane ferito il figlio e non lo soccorre

Il ragazzo ha riportato 20 giorni di prognosi. Il mezzo dell’uomo ha tamponato un furgone il cui guidatore è rimasto illeso. L’autista in stato di ebbrezza è stato denunciato dai Carabinieri

A Santa Margherita Ligure, equipaggio dell’aliquota Radiomobile, al termine degli accertamenti, ha deferito in stato di libertà per “responsabile di incidente stradale in stato di ebbrezza e fuga in caso di sinistro” un 56enne albanese di Rapallo, gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, alla guida del proprio veicolo su cui trasportava il figlio 27enne, andava a collidere con un furgone guidato da un ecuadoriano, che non riportava lesioni, dandosi alla fuga. È però rimasto ferito il figlio, a cui il padre non ha prestato soccorso. Il ragazzo è stato poi trasportato al San Martino, da cui è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. Il conducente, rintracciato subito dopo dai Carabinieri, è stato deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” con conseguente ritiro della patente. Padre e figlio sono stati sanzionati per non aver rispettato le normative anti covid.

